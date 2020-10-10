Лихтенштейн — Гибралтар (10.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в лиге D группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Гибралтар» — «Лихтенштейн» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лихтенштейн» — «Гибралтар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.42.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лихтенштейн»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Лихтенштейн» — «Гибралтар».

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