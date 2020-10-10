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    Лихтенштейн — Гибралтар: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Лихтенштейн — Гибралтар (10.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 19:00 в лиге D группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Лихтенштейн» — «Гибралтар».

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    Последний матч между собой: «Гибралтар» — «Лихтенштейн» 2:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лихтенштейн» — «Гибралтар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.42.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лихтенштейн»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Лихтенштейн» — «Гибралтар».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    И специальное предложение к матчу «Лихтенштейн» — «Гибралтар»: страховка первой ставки от БК Bettery. Что нужно сделать: регистрируйтесь, пополняйте счет, делайте ставку. Если она проиграет, 500 рублей вернутся на ваш счет! 0

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