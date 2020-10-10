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    Колумбия — Венесуэла: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Колумбия — Венесуэла (10.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Колумбии Сборная Венесуэлы
    В 02:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Колумбия» — «Венесуэла».

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    Последний матч между собой: «Колумбия» — «Венесуэла» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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