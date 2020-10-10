Испания — Швейцария (10.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Испания» — «Швейцария» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Испания» — «Швейцария». Коэффициент ставки — 1.76.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Швейцария»).

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