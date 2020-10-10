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    Испания — Швейцария: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Испания — Швейцария (10.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 21:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Испания» — «Швейцария».

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    Последний матч между собой: «Испания» — «Швейцария» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Испания» — «Швейцария». Коэффициент ставки — 1.76.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Швейцария»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Испания» — «Швейцария».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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