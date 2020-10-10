Фарерские острова — Латвия: смотреть онлайн, прямая трансляция (10.10.2020)

В 19:00 в лиге D группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Фарерские острова» — «Латвия» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фарерские острова» — «Латвия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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