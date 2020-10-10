Аккрингтон Стэнли — Рочдейл (10.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в английской Первой Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Аккрингтон Стэнли» — «Рочдейл» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Рочдейл»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Аккрингтон Стэнли» — «Рочдейл».

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