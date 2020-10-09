Нижний Новгород — Балтика: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.10.2020)

В 18:30 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Нижний Новгород» — «Балтика» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Балтика». Коэффициент ставки — 1.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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