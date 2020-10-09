Динамо Брянск — Шинник: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.10.2020)

В 18:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо Брянск» — «Шинник» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Динамо Брянск»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Динамо Брянск» — «Шинник».

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