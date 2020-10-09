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    Athletico Paranaense — Сеара: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Athletico Paranaense — Сеара: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.10.2020)

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Athletico Paranaense» — «Сеара».

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    Последний матч между собой: «Athletico Paranaense» — «Сеара» 2:2 (полная статистика встреч).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Athletico Paranaense» — «Сеара».

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