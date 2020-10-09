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    Алания — Волгарь: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Алания — Волгарь: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.10.2020)

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    В 17:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч «Алания» — «Волгарь».

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    Последний матч между собой: «Алания» — «Волгарь» 3:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алания» — «Волгарь». Коэффициент ставки — 1.90.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Алания»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Алания» — «Волгарь».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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