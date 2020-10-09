Алания — Волгарь: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.10.2020)

В 17:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Алания» — «Волгарь» 3:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алания» — «Волгарь». Коэффициент ставки — 1.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Алания»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Алания» — «Волгарь».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.