Спортинг Канзас Сити — Чикаго Файр: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.10.2020)

В 03:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Чикаго Файр» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Спортинг Канзас Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Спортинг Канзас Сити» — «Чикаго Файр».

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