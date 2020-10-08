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    Спортинг Канзас Сити — Чикаго Файр: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Спортинг Канзас Сити — Чикаго Файр: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.10.2020)

    Футбол MLS
    В 03:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Спортинг Канзас Сити» — «Чикаго Файр».

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    Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Чикаго Файр» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Спортинг Канзас Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Спортинг Канзас Сити» — «Чикаго Файр».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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