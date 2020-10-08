Сиэтл Саундерс — Реал Солт Лэйк (08.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 05:00 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Солт Лэйк» — «Сиэтл Саундерс» 2:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт Лэйк». Коэффициент ставки — 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сиэтл Саундерс»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт Лэйк».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.