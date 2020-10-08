Сан-Хосе Эрткуэйкс — Ванкувер Уайткэпс (08.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 05:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Ванкувер Уайткэпс» 3:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Ванкувер Уайткэпс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сан-Хосе Эрткуэйкс»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Ванкувер Уайткэпс».

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