Нью-Йорк Сити — Ди Си Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.10.2020)

В 03:00 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Ди Си Юнайтед» — «Нью-Йорк Сити» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Ди Си Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.87.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ди Си Юнайтед»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Сити» — «Ди Си Юнайтед».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.