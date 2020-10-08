Нью-Йорк Сити — Ди Си Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.10.2020)

Последний матч между собой: «Ди Си Юнайтед» — «Нью-Йорк Сити» 0:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Ди Си Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.87.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ди Си Юнайтед»).
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