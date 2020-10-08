Нью-Инглэнд Революшн — Торонто: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.10.2020)

Последний матч между собой: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Торонто» 1:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Торонто». Коэффициент ставки — 1.57.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Нью-Инглэнд Революшн»).
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