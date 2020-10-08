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    Лос-Анджелес Гэлакси — Портленд Тимберс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:30

    Лос-Анджелес Гэлакси — Портленд Тимберс (08.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 05:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс».

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    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 2:3 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.20.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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