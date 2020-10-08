Лос-Анджелес Гэлакси — Портленд Тимберс (08.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 2:3 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.20.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс».
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
И