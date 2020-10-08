Лос-Анджелес Гэлакси — Портленд Тимберс (08.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 05:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 2:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.20.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд Тимберс».

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