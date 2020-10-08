Колорадо Рэпидс — Лос-Анджелес (08.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 04:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Колорадо Рэпидс» 3:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колорадо Рэпидс» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Колорадо Рэпидс» — «Лос-Анджелес».

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