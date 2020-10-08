Ботафого — Палмейрас (08.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 03:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Палмейрас» — «Botafogo FR RJ» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ботафого» — «Палмейрас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

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