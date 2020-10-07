Нэшвилл — Миннесота Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.10.2020)

В 03:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нэшвилл» — «Миннесота Юнайтед». Коэффициент ставки — 1.99.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нэшвилл»).

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