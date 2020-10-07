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    Нэшвилл — Миннесота Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Нэшвилл — Миннесота Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.10.2020)

    Футбол MLS
    В 03:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Нэшвилл» — «Миннесота Юнайтед».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нэшвилл» — «Миннесота Юнайтед». Коэффициент ставки — 1.99.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нэшвилл»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нэшвилл» — «Миннесота Юнайтед».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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