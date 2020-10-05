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    Реал Солт Лэйк — Лос-Анджелес: онлайн-трансляция матча начнется в 04:30

    Реал Солт Лэйк — Лос-Анджелес (05.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 04:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес».

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    Последний матч между собой: «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес».

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