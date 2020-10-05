Баия — Спорт Ресифи: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.10.2020)

В 00:15 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Спорт Ресифи» — «Баия» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Баия»).

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