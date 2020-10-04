Текстильщик Иваново — Спартак-2: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

В 15:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Текстильщик Иваново» — «Спартак-2» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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