Сочи — Ростов (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Сочи» — «Ростов» 10:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сочи» — «Ростов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Сочи»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Ростов».

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