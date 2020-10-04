СКА-Хабаровск — Чайка (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 10:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «СКА-Хабаровск» — «Чайка» 3:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «СКА-Хабаровск»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Чайка».

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