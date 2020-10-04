Сиэтл Саундерс — Ванкувер Уайткэпс (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 05:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Ванкувер Уайткэпс» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Сиэтл Саундерс»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сиэтл Саундерс» — «Ванкувер Уайткэпс».

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