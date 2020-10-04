Сан-Хосе Эрткуэйкс — Лос-Анджелес Гэлакси (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 05:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Лос-Анджелес Гэлакси»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

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