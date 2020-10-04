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    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Лос-Анджелес Гэлакси: онлайн-трансляция матча начнется в 05:30

    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Лос-Анджелес Гэлакси (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 05:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

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    Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Лос-Анджелес Гэлакси»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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