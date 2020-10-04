Рубин — Ахмат (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ахмат» — «Рубин» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Ахмат» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.56.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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