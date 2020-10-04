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    Палмейрас — Сеара: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Палмейрас — Сеара (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Палмейрас» — «Сеара».

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    Последний матч между собой: «Палмейрас» — «Сеара» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Палмейрас»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Палмейрас» — «Сеара».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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