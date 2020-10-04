Остенде — Мускрон-Перювельз (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Мускрон-Перювельз» — «Остенде» 3:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Мускрон-Перювельз»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Остенде» — «Мускрон-Перювельз».

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