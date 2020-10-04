Осасуна — Сельта: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

В 13:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Осасуна» — «Сельта» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Осасуна» — «Сельта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Осасуна»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» — «Сельта».

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