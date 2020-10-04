Миннесота Юнайтед — Цинциннати: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

В 03:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Миннесота Юнайтед» — «Цинциннати» 7:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Миннесота Юнайтед»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Миннесота Юнайтед» — «Цинциннати».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.