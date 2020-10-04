Милан — Специя (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Милан» — «Специя» 3:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Милан» — «Специя». Коэффициент ставки — 1.84.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Милан»).

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