Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

В 18:30 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 1.71.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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