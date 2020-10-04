Лестер — Вест Хэм (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Лестер» — «Вест Хэм» 4:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Вест Хэм». Коэффициент ставки — 1.67.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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