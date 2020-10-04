Колос — Мариуполь (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в украинской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Мариуполь» — «Колос» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Мариуполь»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Колос» — «Мариуполь».

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