Ювентус — Наполи: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

В 21:45 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Наполи» — «Ювентус» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Ювентус»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Наполи».

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