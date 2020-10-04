Хьюстон Динамо — Спортинг Канзас Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

В 03:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Хьюстон Динамо» — «Спортинг Канзас Сити» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Спортинг Канзас Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Хьюстон Динамо» — «Спортинг Канзас Сити».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.