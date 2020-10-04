Хьюстон Динамо — Спортинг Канзас Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

Последний матч между собой: «Хьюстон Динамо» — «Спортинг Канзас Сити» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Спортинг Канзас Сити»).
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