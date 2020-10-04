ХБ Торсхавн — Скала Итроттарфелаг (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:30 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч

Последний матч между собой: «Скала Итроттарфелаг» — «ХБ Торсхавн» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «ХБ Торсхавн»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «ХБ Торсхавн» — «Скала Итроттарфелаг».

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