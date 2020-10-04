Файзканд — Локомотив-Памир (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 13:30 в чемпионате Таджикистана по футболу начнётся матч «Файзканд» — «Локомотив-Памир»
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Последний матч между собой: «Локомотив-Памир» — «Файзканд» 2:2 (полная статистика встреч).
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