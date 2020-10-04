ЭБ-Стреймур — Б36 Торсхавн (04.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:15 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч

Последний матч между собой: «ЭБ-Стреймур» — «Б36 Торсхавн» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Б36 Торсхавн»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «ЭБ-Стреймур» — «Б36 Торсхавн».

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