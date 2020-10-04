Динамо — Краснодар: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

В 20:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Краснодар» — «Динамо» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар». Коэффициент ставки — 2.35.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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