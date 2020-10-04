Бавария — Герта: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

В 19:00 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Герта» — «Бавария» 0:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Герта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Бавария»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Герта».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.