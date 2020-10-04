Барселона — Севилья: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

В 22:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Севилья» — «Барселона» 0:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Севилья»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Севилья».

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