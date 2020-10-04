Аталанта — Кальяри: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

В 13:30 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Кальяри» — «Аталанта» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аталанта» — «Кальяри». Коэффициент ставки — 1.83.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Аталанта»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Кальяри».

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