Алавес — Атлетик: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

В 15:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Алавес» — «Атлетик» 1:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алавес» — «Атлетик». Коэффициент ставки — 3.25.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Атлетик»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Алавес» — «Атлетик».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.