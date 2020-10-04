Алавес — Атлетик: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.10.2020)

Последний матч между собой: «Алавес» — «Атлетик» 1:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алавес» — «Атлетик». Коэффициент ставки — 3.25.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Атлетик»).
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