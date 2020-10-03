Вердер — Арминия: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.10.2020)

В 16:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вердер» — «Арминия» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Вердер»).

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