Васланд-Беверен — Генк (03.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:15 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Генк» — «Васланд-Беверен» 3:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Васланд-Беверен»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Васланд-Беверен» — «Генк».

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