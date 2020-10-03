Валенсия — Бетис (03.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Валенсия» — «Бетис» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Валенсия» — «Бетис». Коэффициент ставки — 2.74.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Бетис»).

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