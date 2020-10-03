Урал — ЦСКА: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.10.2020)

В 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Урал» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Урал» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «ЦСКА»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «ЦСКА».

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