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    Урал — ЦСКА: онлайн-трансляция матча начнется в 16:30

    Урал — ЦСКА: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.10.2020)

    Футбол РПЛ Урал ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Урал» — «ЦСКА».

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    Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Урал» 1:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Урал» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «ЦСКА»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «ЦСКА».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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