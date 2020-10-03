Тамбов — Арсенал Тула: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.10.2020)

В 16:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Арсенал Тула» — «Тамбов» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тамбов» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 1.76.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Арсенал Тула»).

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