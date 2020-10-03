Штутгарт — Байер (03.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Байер» — «Штутгарт» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Штутгарт» — «Байер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Байер»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» — «Байер».

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